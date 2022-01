TYLKO NA PUDELKU: Kolejne nagranie z Buska ujawnia słowa matki Dariusza Opozdy: "SZKODA, ŻE NIE TRAFIŁ" (WIDEO)

W nocy z sobotę na niedzielę pokazaliśmy nagrania z wydarzeń, do których doszło w Busku-Zdroju. Antek Królikowski towarzyszył swojej teściowej oraz szwagierce podczas próby odzyskania prywatnego mienia z mieszkania zajmowanego obecnie przez Dariusza Opozdę - ojca Joanny Opozdy. Mężczyzna miał powymieniać zamki w drzwiach, przez co rodzina nie była w stanie dostać się do środka. Podczas próby wejścia do budynku z pomocą ślusarza o mało co nie doszło do tragedii. Dariusz Opozda zaczął strzelać z broni czarnoprochowej w kierunku drzwi, za którymi stała jego żona oraz córka, a zaraz obok nich Antek Królikowski. Nagraniem z zajścia Dariusz Opozda osobiście podzielił się na swoim facebookowym profilu.