Joanna Opozda REAGUJE na oświadczenie Antka Królikowskiego i ujawnia: "Zapłacił 120 TYSIĘCY byłemu narzeczonemu Izabeli" (FOTO)

Stosowne oświadczenie postanowił wydać również Królikowski, który na swoim Instagramie już na początku grzmiał, że "nazywanie go alimenciarzem jest bezczelne". Dalej aktor przekonywał, że starał się nie prać brudów publicznie, ale sytuacja zmusiła go do zabrania głosu. Zdaniem Antoniego - Joanna"manipuluje mediami i wszystkimi, włącznie z nim". Dalej stwierdził, że ekspartnerka go pomawia, twierdząc, że "nigdy nie płacił na syna dobrowolnie". Na tym aktor jednak nie poprzestał, bo załączył również dowody, które rzekomo mają poświadczać, że nie uchyla się od płacenia na dziecko.