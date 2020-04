Joanna Opozda świadkiem PORZUCENIA psa: "Biegał pośrodku jezdni, szukając właściciela. Przestraszony i zdezorientowany"

Flower 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

na wiosce, naprzeciw mojego domu, z auta zostaly wyrzucone 2 psy. Los jednego byl straszny. Budowlancy, ktorzy budowali moj dom, jak sie okazalo, widzieli cale zdarzenie, zabrali jednego do swojego domu, po czym go zabili, o czym dowiedzialam sie rok pozniej. Drugi pies- suczka, miala wiecej szczescia, tulala sie po wiosce, az w koncu przyszla na moja budowe i pod paletami urodzila 7 szczeniat. Na drugi dzien uslyszelismy kwilenie. Zaopiekowalismy sie nimi. Nie chcielismy oddawac do schroniska, bo dla mnie schronisko to smierc. Ja nawet fb nie mialam, wiec nie wiedzialam, gdzie szukac pomocy. Wiec sami sie zajelismy. Potem oddalismy do adopcji, 30 rodzin sprawdzilismy, jednego szczeniaczka adoptowalismy my oraz jego mamusie. Sa z nami juz 2 lata. Jak sie okazalo budowlancy zepsuli nam budowe, zastraszali, chcieli nas spalic i okazalo sie, ze sa potworami, bo zabili tego drugiego pieska. Sadzimy sie z nimi. Suczka, mamusia, ponad rok, jezdzac samochodem, byla strasznie wystraszona. Jak sie zatrzymywalam, to myslala, ze ja wyrzuce. Dopiero teraz jest spokojna.