Joanna Opozda świętuje 35. urodziny: "Najwięcej z was życzy mi spokoju. No cóż... PRZYDAŁBY SIĘ" (FOTO)

Joanna Opozda świętuje 35 urodziny. Zarówno bliscy, jak i fani ochoczo składają jej życzenia. Choć celebrytka stara się odpowiedzieć na większość z nich, to fizycznie jest to niemożliwe. Niemniej jednak mama Vincenta zapewniła, że czyta wszystkie nadesłane uprzejmości.

Gwiazda opublikowała na Instagramie selfie z bukietem polnych kwiatów. We wpisie podziękowała wszystkim za miłe słowa i podzieliła się swoimi przemyśleniami .

Joanna Opozda wyznaje, że w jej życiu brakuje spokoju

Znaczna część internautów życzyła jej "spokoju" . Joanna szczerze przyznała, że rzeczywiście jest to coś, czego jej w życiu brakuje.

Chcę Wam podziękować, że ze mną tu jesteście bo naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Wiem, że obserwuje mnie mnóstwo wartościowych ludzi o wielkich sercach. Najwięcej z Was życzy mi spokoju. No cóż… przydałoby się - nie ukrywam - dodała.