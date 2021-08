Joanna Opozda współczuje Annie Dec: "Pierwsze tygodnie ciąży to delikatny okres dla każdej kobiety"

mgm 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

to prywatna sprawa każdej kobiety, więc zgadzam się, że pewne rzeczy powinno się zachować dla siebie i bliskich. Tyle, że podzielenie się tą wiadomością ze wszystkimi było jej świadomą decyzją więc obarczanie WSZYSTKICH winą za to, że na bardzo wczesnym etapie ciąży obwieściła to wszem i wobec i niestety tą ciążę straciła, jest co najmniej, no cóż, nie na miejscu.