Anna Dec dzieli się smutną wiadomością na temat ciąży. "Serce przestało bić kilkanaście dni wcześniej..."

Kasia 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Straciłam niedawno wczesną ciążę, wiem co czujesz... Kiedy jeszcze myślałam, że wszystko jest okej, wiedziałam że muszę być powściągliwa. To ukrywanie było straszne, bo pracuję z wieloma ludźmi i ta informacja rozniosłaby się w mig... A nie chciałam mówić, mimo że byłam przeszczęśliwa bo z tyłu głowy wiedziałam, że istnieje ryzyko poronienia...stało się... Dopiero moja ginekolog uświadomiła mi jak wiele ciąży kończy się w taki sposób... Przesyłam Ci dużo siły. Może nie poznałaś swojego synka, nie przytuliłaś go, ale on czuł Twoją miłość