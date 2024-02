Joanna Opozda zdradza, co łączy ją z Remigiuszem Mrozem: "MIĘDZY NAMI PYKŁO" (WIDEO)

Cyrk 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Kobieta musi poczekać do rozwodu bo teraz co by nie zrobiła to źle. Została zdradzona ,porzucona zostawiona sama z dzieckiem przez męża. Ciagle musi walczyć o alimenty, mierzyć się z hejtem od krolikow .Dla niektórych to ona winna a nie mąż zdradzający z gościną sąsiadka. Chore czasy .