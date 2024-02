Bestsellery Empiku 2023. Rozpromieniona Joanna Opozda eksponuje nogi w małej czarnej (ZDJĘCIA)

Kot 50 min. temu zgłoś do moderacji 295 10 Odpowiedz

Gdzie jest Majtczak zabójca z wypadku na A1, tam rodzina (rodzice i chłopczyk) spłoneła żywcem a sprawca - syn, mający rodzinę w łódzkiej policji, jest kryty. Zaczeli mataczyć na niezłą skalę. Sprawca w sportowym BMW pędził 300km/h i uderzył w rodzine wracająca z wakacji, bezpośrednio po wypadku wymyslił wersję że to on jest ofiarą wypadku. Świadkowie twierdzą, że nie pomagał z kumplami ratować rodziny a jedynie dyskutowali i ustalali wersję. Kilka dni potem Sebastian Majtczak. (sprawca) na fb juz szukał nowego sportowego samochodu, nie przejmujac się, że właśnie zabił tych młodych ludzi. Policja stwierdziła, że BMW nie brało udziału w tym wypadku, zwalając bezposrednio odpowiedzialność na rodzinę. Jeśli to czytasz pomóż to nagłośnić. Ja nie mam z tymi ludźmi nic wspólnego ale oni wołają zza grobu o sprawiedliwość. W tym samochodzie mógł jechac każdy z nas. Jeśli sprawa ucichnie, to znaczy, że każdej sprawie można w tym kraju ukręcić łeb.