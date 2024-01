Joanna Opozda ZNÓW idzie na wojnę z ojcem: "Wielokrotnie pokazał w życiu swoją "odpowiedzialność" wobec mnie i mamy"

O tym, w jak fatalnej kondycji jest relacja Joanny Opozdy ze swoim ojcem, wiemy już co najmniej od stycznia 2022 roku. Pudelek opublikował skandaliczne nagranie, na którym Dariusz Opozda korzysta z broni palnej, w momencie gdy Antoni Królikowski pomagał teściowej odzyskać dobytek z domu, w którym jej mąż się zabarykadował. Później pojawiły się pogłoski, że Królikowski zaprosił (byłego już wtedy) teścia na chrzest jego wnuka, Vincenta . Oburzona Opozda poinformowała przy tym, że jej ojciec miał zawiadomić o mszy media, dlatego też uroczystość została odwołana. Tak też powstały zdjęcia Antka Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej , którzy "kwitnęli" na placyku pod opustoszałym kościołem.

Joanna Opozda komentuje doniesienia tabloidów. Ostre słowa o ojcu

W związku z licznymi informacjami medialnymi, które od lat z mniejszym lub większym nasileniem uderzają w moje dobre imię, ale przede wszystkim zdrowie, zostałam zmuszona do wydania oświadczenia - czytamy w zamieszczonym na Instagramie poście.

Opozda stwierdziła, że najnowsze doniesienia medialne "godzą w jej dobra osobiste". Postanowiła więc raz jeszcze wyjaśnić, jak obecnie wyglądają jej relacje z ojcem. Nie brzmi to zbyt ciekawie.

Człowiek ten, który niestety jest moim biologicznym ojcem, wielokrotnie pokazał w moim życiu swoją "odpowiedzialność" w stosunku do mnie czy mojej mamy. Całość spina użycie przez niego broni palnej w głośnym medialnie incydencie. Po licznych wypowiedziach na mój temat tego człowieka zostałam zmuszona do wejścia z nim na drogę prawną celem pohamowania rozpowszechniania informacji między innymi na temat mojego życia. Informacji i opinii, których żaden odpowiedzialny i dojrzały człowiek- ojciec nigdy by nie rozpowszechniał. Stało się jednak inaczej. W związku z tym wygrałam sprawę sądową, która skończyła się w kwietniu 2023 wyrokiem zakazującym temu człowiekowi rozpowszechniania kłamstw na mój temat - wspomina Opozda.