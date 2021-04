Joanna Przetakiewicz hasa po plaży w skąpym stroju kąpielowym! Niczym Pamela Anderson w "Słonecznym patrolu"? (WIDEO)

Ale 11 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

To jest dziwna paniusia. Wciąż kogos udaje. Jak była z Kulczykiem udawała królowa angielską. Treny, kapelutki, toczki i nos w góre. Teraz udaje dziewczynę z sasiedztwa, przyjaciólke, mentorkę... To jak to w koncu jest ? czy jest tam cos oprócz rozdmuchanego ego i wielkiej miłosci własnej?