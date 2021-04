Joanna Przetakiewicz zachwala swoją willę za 13 MILIONÓW: "Remontował ją szef budowy ZAMKU KRÓLEWSKIEGO"

Kloszard 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Jak to zobaczyłam dziś w tv to szczęka mi opadła ! TV (N) w sniadaniówce reklamuje willę do sprzedania Przetakiewicz ? No ja nie mogę ☹️ Niech cała Polska się dowie , ze Aśka ma dworek do opylenia ! No ludzie , wstyd i żenada .