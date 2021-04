Tak mieszka Maryla Rodowicz: nawiedzona willa, majestatyczny ogród i słynne ZŁOTE KRANY (ZDJĘCIA)

;iughkbjn 1 godz. temu zgłoś do moderacji 117 4 Odpowiedz

Jak ja zazdroszcze ludziom ktorzy maja dom i tak wielki ogrod, drzewa, jak park! Zwlaszcza teraz, jak nie ma kompletnie co robic. My, mieszkajacy w blokach, czy kamienicach w centrum miasta, mamy masakre! Kupowalismy mieszkania, zeby miec wszedzie blisko, ale co z tego jak teraz wszystko pozamykane? MAsakra!