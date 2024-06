Joanna Przetakiewicz o życiu w Polsce: "Jesteśmy z bardzo uprzywilejowanej grupy". Wspomniała, co sądzi o rodakach (WIDEO)

Mimo to Joanna Przetakiewicz doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszyscy znajdują się na tak uprzywilejowanej pozycji jak ona . Ostatnio miała okazję pojawić się na łódzkim wydarzeniu See Bloggers, gdzie udzieliła wywiadu Pudelkowi, w którym odniosła się do sytuacji ekonomicznej w Polsce .

Joanna Przetakiewicz o kosztach życia w Polsce

Nie ma co ukrywać, że my jesteśmy z bardzo uprzywilejowanej grupy. Nam się żyje dobrze, ja nie mogę narzekać. Naprawdę, byłby skandal, gdybym ja jeszcze narzekała na poziom ekonomiczny mojego życia - mówiła Joanna Przetakiewicz w rozmowie z Pudelkiem.

W Polsce jest oczywiście coraz drożej, coraz częściej docierają do nas wiadomości typu: "a mieszkania są droższe niż w Berlinie, mieszkanie w Sopocie jest tak samo drogie jak w Paryżu". Nigdy nie dokonywałam takich porównań, ale to tak, jak w każdym dużym mieście - w Londynie, Paryżu czy Nowym Jorku można żyć bardzo drogo, ale jak się wie, jak żyć inaczej i zna inne miejsca niż najdroższe i najmodniejsze, to na pewno jest to ogromna różnica. To wszystko zależy od tego, jak chcemy żyć i na co nas stać. Polacy mają nadzwyczajną zdolność zarządzania pieniędzmi, a przede wszystkim kobiety - dodała.