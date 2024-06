Joanna Przetakiewicz paraduje po ulicy w złotej masce na twarzy. Prywatny szofer przywiózł ją do fryzjera (ZDJĘCIA)

Joanna Przetakiewicz jako jedna z niewielu rodzimych celebrytek nie boi się rozprawiać o pieniądzach i otwarcie przyznaje, że "kocha luksus z wzajemnością" . Założycielka marki La Mania chętnie dzieli się swoją wystawną codziennością na Instagramie, gdzie śledzi ją już prawie 530 tysięcy osób. Gwiazda wykorzystuje spore zasięgi również do promowania istotnych społecznie tematów . Kilka dni temu zaprezentowała swój nowy projekt "12/15", który w wywiadach nazywała także "koalicją przeciwko samotności".

Kulisy bajkowego życia Joanny Przetakiewicz, która ponoć potrafi przyciągać pieniądze telepatycznie, można podglądać również dzięki stołecznym paparazzi, chętnie towarzyszącym projektantce w jej codziennych podbojach. Ostatnio fotografowie "przyłapali" 56-latkę w drodze do fryzjera. Choć tym razem zaprezentowała prosty, codzienny "look" i nie była uzbrojona w torebkę z aligatora, to i tak "powiało luksusem".