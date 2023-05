Joanna Przetakiewicz ocenia kreacje z MET inspirowane Lagerfeldem. Pamiętacie, jak bawiła się na urodzinach jego kotki?

W nocy z 1 na 2 maja odbyła się jedna z większych modowych imprez w roku. Chodzi oczywiście o Galę MET. Wydarzenie organizowane w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku jak zwykle przyciągnęło tabuny znanych twarzy. Tym razem zaproszeni goście zostali poproszeni o zinterpretowanie tematu wystawy "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", co miało być hołdem dla zmarłego w 2019 roku projektanta. Gwiazdy tradycyjnie zrobiły co w ich mocy, by obok ich kreacji nie dało się przejść obojętnie. Oczywiście z różnym skutkiem...