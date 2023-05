Ich stylizacje wołają o pomstę do nieba. Oto NAJGORZEJ ubrane gwiazdy Gali MET 2023 (ZDJĘCIA)

Gala MET z 2018 roku, Heavenly Bodies, może spać spokojnie. Tym razem pierwszy poniedziałek maja poświęcony został twórczości Karla Lagerfelda , mogliśmy więc spodziewać się, że w Metropolitan Museum of Arts w Nowym Jorku czeka nas sporo białych kołnierzyków, pereł i wełny boucle. Tymczasem spotkała nas wszechobecna golizna i przykre konsekwencje niezrozumiałych decyzji stylistów.

O pomstę do nieba najbardziej woła jednak to, co styliści zrobili kolejno Sydney Sweeney i Amandzie Seyfried. Pierwsza piękność zginęła pod zniekształconą suknią i sflaczałymi kokardami. Na drugiej tymczasem zemścił się makijażysta. Stylista też się nie popisał, biorąc pod uwagę, że gwiazda przemaszerowała przez schody Gali MET praktycznie nago.