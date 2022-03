Joanna Przetakiewicz odwiedziła uchodźców w Przemyślu. "Kiedy zobaczyłam to wszystko na własne oczy, ODJĘŁO MI MOWĘ"

Od siedemnastu dni trwa dramat obywateli Ukrainy. Rosyjskie wojska wciąż atakują ukraińskie miasta, bombardują budynki mieszkalne i zabijają cywilów. W obliczu wojny wielu obywateli postanowiło uciekać z kraju i szukać schronienia za granicą. Jak przekazał podczas piątkowej konferencji szef MSWiA Mariusz Kamiński, od początku rosyjskiej inwazji do Polski trafiło już ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy.

Losy ofiar wojny poruszyły Polaków, którzy obecnie czynnie angażują się w pomoc sąsiadom ze wschodu. Na terenie całego kraju organizowane są zbiórki pieniędzy, żywności oraz innych artykułów pierwszej potrzeby, które są niezbędne dla przebywających na terenie Polski Ukraińców. Choć wielu Polaków, w tym celebrytów, zaprosiło obywateli Ukrainy do swych domów, tłumy uchodźców wciąż stacjonują na dworcach czy w pobliżu przejść granicznych.

Jedną z pierwszych miejscowości, do której Ukraińcy trafiają po przekroczeniu granicy, jest Przemyśl. Na miejscu powstał już specjalny punkt pomocy dla uchodźców, który odwiedziła ostatnio Joanna Przetakiewicz. Właścicielka La Manii ruszyła do Przemyśla w piątek. Na miejscu spotkała się z prezydentem miasta, Wojciechem Bakunem. Polityk oprowadził celebrytkę po hali, na której terenie przebywa obecnie prawie 2 tysiące obywateli Ukrainy. Przetakiewicz opublikowała w mediach społecznościowych specjalny wpis, w którym zrelacjonowała wizytę w centrum pomocy uchodźcom.

Celebrytka nie ukrywała, że była poruszona widokiem, który ukazał się jej oczom. Przetakiewicz nie ograniczyła się jednak jedynie do instagramowego wpisu. Jak przekazała, z jej inicjatywy do Przemyśla dotarło kilka busów wypełnionych niezbędnymi artykułami dla potrzebujących.

W momencie, kiedy zobaczyłam to wszystko na własne oczy, odjęło mi mowę. Prawie 2000 ludzi w olbrzymiej hali, w tym kobiety z maleńkimi dziećmi, które tak nagle i bez ostrzeżenia zostały wyrwane z własnych domów. Zorganizowałam kilka busów z najpotrzebniejszymi rzeczami i zawiozłam do Przemyśla. Tam uchodźcy dostali schronienie, są bezpieczni, mają podawane ciepłe jedzenie, dostęp do opieki medycznej i wolontariuszy, którzy są z nimi dzień i noc. Jak powiedział mi Prezydent Miasta Przemyśla: dzisiaj pomoc tym ludziom jest najważniejsza! - napisała Przetakiewicz.