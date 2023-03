Joanna Przetakiewicz rozdaje swoje "przełomowe" książki... ZA DARMO! "Trzy tysiące umów na szczęśliwe życie". Skorzystacie?

Joanna Przetakiewicz czerpie z życia pełnymi garściami i udowadnia, że z luksusem jej do twarzy. Jej stylizacje wyceniane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych, a z wypadów na miasto odbiera ją prywatny kierowca. Niedawno projektantka i założycielka domu La Mania wybrała się do popularnej wśród celebrytów cukierni, przywdziewając stylizację za ponad... 100 tysięcy złotych. Przetakiewicz dba jednak nie tylko o swoje finanse, ale i o ekonomiczną niezależność Polek. Joanna jakiś czas temu zainicjowała Erę Nowych Kobiet, w ramach której wykłada, jak Polki powinny "zarabiać więcej i rozwijać niezależność finansową".

Celebrytka swoje mądrości zawarła również w poradniku "Pieniądze szczęście dają", która - jak można się domyślać - jest o pieniądzach. Joanna w swojej publikacji stara się odpowiedzieć na pytanie: "Co zrobić, by mieć ich więcej". Projektantka nie ogranicza się jedynie na działalności pisarskiej: za kilka dni odbędzie się bowiem "wielka akcja społeczna" Ery Nowych Kobiet, na której to Przetakiewicz i zaproszeni goście będą opowiadać między innymi o rewolucji w myśleniu kobiet o finansach i sytuacji ekonomicznej. W akcję zaangażowały się również sławne panie: Hanna Lis, Małgorzata Rozenek, Małgorzata Kożuchowska, Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska.

Joanna Przetakiewicz rozdaje darmowe książki

Całe wydarzenie Joanna zdążyła już zareklamować na swoim Instagramie, informując przy okazji, że szykują się darmowe prezenty. Sama data wydarzenia jest nieprzypadkowa, bo akcja odbędzie się w Dzień Kobiet. Przetakiewicz zachęciła swoje obserwatorki, by wpadły do Pałacu Kultury i Nauki, bo będą mogły zgarnąć... jej książkę za darmo. To jednak nie koniec niespodzianek, bo jej dzieło ma być "umową na szczęśliwe życie".

Kochane dziewczyny mam dla was super niespodziankę i prezent, a mianowicie mam dla was 3 tysiące książek w prezencie, całkowicie bezpłatnie, z dedykacjami, ze zdjęciami pamiątkowymi. Przyjdźcie po nie, proszę, już 8 marca do sali marmurowej Pałacu Kultury i Nauki. Będą tam na was czekała z wybitnymi ekspertami, z którymi ta książka powstała. Rok pracy dajemy wam jako prezent na dzień kobiet, bo od miesięcy pytacie mnie, gdzie można zdobyć taką książkę w wersji drukowanej, a nie tylko odsłuchanej lub elektronicznej. Więc kochane 3 tysiące bezpłatnie, 3 tysiące świeżo wydrukowanych książek oraz 3 tysiące umów na szczęśliwe życie czeka na was - zachwalała Joanna Przetakiewicz na swoim profilu.

