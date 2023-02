Joanna Przetakiewicz w stylizacji za prawie 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH rozdaje uśmiechy w drodze do limuzyny (ZDJĘCIA)

Joanna Przetakiewicz nie ukrywa swojego bajkowego życia i ochoczo dzieli się nim na Instagramie. Królewskie życie założycielki La Mani na Instagramie śledzi już ponad 518 tysięcy internautów, a celebrytka dba o to, by fani mogli podziwiać jej światowe wojaże, czworonożnych przyjaciół i wystawną codzienność. 55-latka lubuje się w luksusowych dodatkach, co można było zauważyć przy okazji jej najnowszego wypadu do jednej z warszawskich cukierni.