Joanna Przetakiewicz rzadko wspomina o PIERWSZYM mężu. Rozwiedli się po 16 latach: "Jeden z najcięższych momentów"

Kim był pierwszy mąż Joanny Przetakiewicz?

Wielka miłośniczka luksusu swojego pierwszego męża poznała jeszcze w trakcie nauki na studiach. Joanna Przetakiewicz spędziła z nim 16 lat. Owocem tego małżeństwa jest trzech dorosłych już synów. Rozwód nie należał jednak do najłatwiejszych. Projektantka jakiś czas temu podczas rozmowy z Żurnalistą wróciła do tamtego okresu życia.

Chciałabym się pozbyć z życia mojego rozwodu, tego, że moje dzieci cierpiały z tego powodu. (...) To jest zawsze gigantyczny kryzys. To był jeden z najcięższych, długich momentów w moim życiu. To było zatrzęsienie ziemi, w którym bardzo trudno jest zachować taki spokój. W którym trudno jest zachować poczucie bezpieczeństwa - wyznała.