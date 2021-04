Joanna Przetakiewicz w samych majtkach prawi o WYZWOLENIU OD WSTYDU (FOTO)

Zrobiłam to, bo chciałam i mogłam. Wierzę, że rozpoczęła się era nowych kobiet i trzeba o tym głośno mówić. To czas aby ostatecznie przełamać stare, nieaktualne i niesprawiedliwe schematy społeczne. Poruszać tematy tabu - mówiła Przetakiewicz na łamach magazynu.

Rodzimy się bez wstydu. Nie stworzyła go natura. Wmówili go nam ludzie, którzy chcą mieć nad nami władzę. Aby postępować według ich zasad. Aby wstyd doprowadzał nas do poczucia winy. Ile razy słyszałyśmy: „A wstydź się...”, „Wstyd mi za ciebie", „Co ludzie powiedzą!”, „Wstyd. Nie wypada”, Przez każde takie zdanie stajemy się niewolnikami stereotypów i schematów. Lęku, co inni pomyślą. Zaczynamy krępować się własnej woli, własnych czynów, własnych pragnień, własnego ciała. Za wstydem stoi lęk przed oceną innych, a nie przed Twoją własną - przekonuje Przetakiewicz.