Joanna Przetakiewicz radzi, jak się skutecznie odmłodzić: "MINĄ I UŚMIECHEM!"

klops 19 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Najbardziej postarzają Panią Przetakiewicz rady o tym jak tego nie robić. Żadna młoda czy ciałem ,czy duchem kobieta by o tym nie smęciła . Jedyny i skuteczny sposób na to by faktycznie sie nie starzeć ,to umrzeć młodo. Proszę . Odkryłam Amerykę. Dać mi Nobla