Joanna Przetakiewicz przemierza warszawskie ulice z torebką za ponad 200 tys. zł

Joanna Przetakiewicz spaceruje z luksusową torebką

Ostatnio Joanna Przetakiewcz wpadła do jednego z lokali Gesslerów, z którego wyszła z torbą pełną słodkości. Zawartość natychmiast zapakowała do swojego czarnego Bentleya, eksponując przy tym torebkę Hermes. Jest to bardzo ciężko dostępny model, który można dostać jedynie na aukcjach kolekcjonerskich. Ceny dochodzą nawet do 200 tys. zł. Tego dnia milionerka postawiła na wygodę i na mieście zaprezentowała się w sportowej stylizacji.