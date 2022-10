Joanna Przetakiewicz w szarym dresie i ze stadem psów wdzięczy się przed studiem śniadaniówki (ZDJĘCIA)

Tigdho 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Wieluń firma wielton, , dzieje sie żle w tej firmie,ludzie tam traktowani sa jak ściery do podłogi ,niezgodnie z kodeksem pracy,,,dyrektorów z 40 jest kierowników jeszcze wiecej a co jeden to głupszy,,,,człowiek który zakładał ta firme to chyba się w grobie przewraca,pan P. Szanował swoich pracowników,...a teraz obecni ludzi maja za nic,