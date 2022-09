Bal Fundacji TVN 2022. Syn Joanny Przetakiewicz zabrał na ściankę dziewczynę modelkę (ZDJĘCIA)

W sobotę, po dwóch latach przerwy, TVN w końcu zorganizował swoją coroczną imprezę charytatywną. Bal Fundacji TVN "Nie jesteś sam" przyciągnął oczywiście tłumy mniej bądź bardziej związanych ze stacją gwiazd i celebrytów. Wszak tego typu wydarzenia to zawsze świetna okazja do tego, by się wystroić i zapozować na ściance. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Małgorzata Rozenek, która zaprezentowała się w stylizacji, obok której nie da się przejść obojętnie.