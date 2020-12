Sandra Kaczorowska to nowa ukochana syna Joanny Przetakiewicz

Od kilku miesięcy Przetakiewicz widywany jest u boku innej zjawiskowo urodziwej krajanki, Sandry Kaczorowskiej. Do pewnego momentu para starała się ukrywać łączącą ich relację, ale podczas tegorocznych świąt pochwalili się kilkoma romantycznymi fotkami w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak prezentuje się nowa wybranka Alexa. Z pewnością ma spore zadatki na to, by stać się nową "it girl" warszawskich salonów...