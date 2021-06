Syn Joanny Przetakiewicz w jacuzzi świętuje pierwszą rocznicę związku z modelką (FOTO)

hanka 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jej syn to taki typowy bogaty dzieciak, który całe życie spędzi na zabawie za kasę rodziców. Nie można powiedzieć, że pracuje, gdy jest zatrudniony w firmie matki, a firma upada. (A podobno on jest min od spraw finansowych). Dziewczyna to oczywiście modelka, bo musi ładnie obok wyglądać i to jest jedyne wymaganie. Oj będzie smutek jak firma przetakiewicz już kompletnie upadnie. I tak życie się będzie kręcić, mama da pieniądze, on wyda na zabawę i tak przez większość życia