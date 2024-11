Joanna Przetakiewicz przed studiem "Dzień Dobry TVN"

Ona to wstawia by biedota mogła pooglądać luksusy i zazdrościć. Normalni ludzie wysyłają zdjęcia domowej choinki tylko najbliższym w grudniu (o ile wcale). Joanna mówi że kocha luksusy i ją luksusy kochają z wzajemnością bo wierzy w przepływ energii. Wystawia więc w listopadzie wielka choinkę w luksusowej kuchni pełnej przepychu by biedaki poczuły brak i zazdrość programując się na te same uczucia i emocje w przyszłości. Do tego energia plebsu, która wierzy że Joanna jest lepsza i bogatsza nabija przyszłe bogactwo i obfitość Joanny Tak to działa.