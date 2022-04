Joanna Przetakiewicz zachęca do odważnego demonstrowania bogactwa: "Pieniądze to NASZA CODZIENNOŚĆ"

brak słów 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Łatwo powiedzieć Pani Przetakiewicz. Razem z mężem zarabiamy dobrze,. Ciężko na to pracujemy, żeby móc żyć tak jak żyjemy, ale nie możemy pokazać, że ta nasza ciężka praca popłaciła. Musimy ukrywać nasz status finansowy przed niektórymi osobami z rodziny czy znajomych, bo zawiść i zazdrość są na porządku dziennym. Co niektórzy by chcieli, żebyśmy brali na nich pożyczki, "bo przecież nas stać". Inni, że się dobrze ugrzałam przy mężu, a pracuję równe ciężko jak mój mąż. Do wszystkiego dochodziliśmy wspólne od zera. Jeszcze inni uważają, że pewnie nakradliśmy, no bo skąd byłoby nas stać na zagraniczne wyjazdy. A no stąd, że pracujemy po 12h dziennie, te pieniądze nie spadają nam z nieba. A czasem musimy czuć się winni, że wiedzie nam się lepiej niż innym. Tylko, że te osoby, którym się nie wiedzie nie chcą nawet pójść do pracy. Nie chodzi o to, że chcę się chwalić przed wszystkimi, że "ja to mam" i "mnie stać". Nie chcę po prostu czuć się winna, że mi się wiedzie dobrze.