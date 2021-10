Joanna Przetakiewicz uczy, jak przyciągać pieniądze telepatycznie i oznajmia: "Kocham pieniądze z wzajemnością"

KOCHAM PIENIĄDZE Z WZAJEMNOŚCIĄ. To moje BEZPIECZEŃSTWO I WOLNOŚĆ. To jest prawo przyciągania. Coś logicznego i nie do zaprzeczenia. Jeśli coś kochasz, szanujesz i o to dbasz, to przychodzi do Ciebie łatwiej. Nikt nie rozumie, czym jest afirmacja. To CHĘĆ i WIARA! Wiara, że się uda. Szczęścia można się nauczyć. Zarabiania pieniędzy też można się nauczyć.