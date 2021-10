Joanna Przetakiewicz z torebką wartą 17 tysięcy i w pluszowych klapkach za 2,5 tysiąca paraduje ulicą z małżonkiem (ZDJĘCIA)

Jak na zdeklarowaną miłośniczkę luksusu przystało, Joanna Przetakiewicz jest wręcz zobligowana do epatowania zawartością portfela przy pomocy drogich ciuszków. Gwiazdę rzadko kiedy można spotkać na ulicy w stylizacji, która nie kosztowałaby majątku.

Tak było i w poniedziałek, gdy Joasia złożyła z ukochanym wizytę w programie "Dzień Dobry TVN". Przed studiem śniadaniówki na celebrycką parę czekali paparazzi, którzy obfotografowali wystrojoną Asię od stóp do głów. Słynna modnisia postawiła tego dnia na minimalistyczny look, na który składała się jasna sukienka i prosta marynarka. Rolę dodatków odegrały pluszowa torebka Fendi za 17 tysięcy złotych oraz pasujące do niej "misiowe" klapki Balenciagi za 2,5 tysiąca.