Klaudia Halejcio wspomina, jak CIUŁAŁA na willę za 9 milionów: "Heloł, pracuję na to OD DZIECKA!"

Elka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A co wy tak jej te wille wypominacie, jakby jedna Halejcio w Warszawie i okolicy w willi zamieszkała? I co się cenom dziwicie, jeśli 80-100 m mieszkanie w blokowisku w Wa-wie kosztuje 2 mln, np. Wieniawa. A tu willa ma 500 m, a do tego dochodzi duża zagospodarowana parcela z ogrodem i stawem w samej Warszawie. To wcale nie jest wygorowana cena, to inwestycja. Poza tym ona on 4 r. życia grała w serialach, a nigdy rozrzutna nie była. Pewnie trochę się uzbierało przez te lata grania.