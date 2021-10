Klaudia Halejcio narzeka na trudy mieszkania w willi: "Dom jest tak duży, że CIĘŻKO GO OKIEŁZNAĆ"

Trzeba przyznać, że Klaudia Halejcio z powodzeniem utorowała sobie drogę na szczyt polskiego show biznesu. Celebrytka zrezygnowała z realizowania się w znanych produkcjach, zamiast tego podbijając świat mediów społecznościowych. Sądząc po mnogości postów sponsorowanych oraz zdjęciach z wnętrza ekskluzywnej willi wartej kilka milionów złotych, Klaudia nie może narzekać na obraną ścieżkę zawodową.

Obserwatorzy Klaudii już wielokrotnie mieli okazję napawać się widokami marmurowych schodów czy gustownie urządzonego pokoju dziecięcego córeczki Klaudii, Nel. Influencerka bez skrępowania chwali się życiem w dobrobycie, o czym również wspomniała podczas nowego wywiadu z Żurnalistą, wyjaśniając proces zakupu 9 milionowej posiadłości:

Sprzedałam mieszkanie, wzięłam oszczędności z dzieciństwa i mówię: "Dobra, dla mnie najważniejsze jest to, żebym ja była częścią tego domu, nikt nigdy stamtąd mnie nie wysiedli". Nikt mi nigdy niczego w życiu nie dał i tak jest do tej pory. Razem z moim partnerem żeśmy się wspólnie złożyli na ten dom. Zawsze te artykuły o tym domu, jak to jestem rozpieszczona, mnie bolą - żaliła się

Halejcio odniosła się do licznych komentarzy internautów, posądzających ją o lenistwo oraz wspomaganie się pomocą domową:

Dla ludzi jest to nierealne, że np. przeprowadzasz się i co... Ja np. zawsze się z tego śmiałam, że tak: "Mam sztab ludzi, którzy pracują w moim domu i robią za nas wszystko". To wejdź np. na Instagram i zobacz, jak mój Oskar całą sobotę jeździ i kosi trawę - broniła się.

Przed długi czas nie mieliśmy nikogo do pomocy. Teraz ten dom jest na tyle duży, że ciężko go okiełznać, wiec raz na jakiś czas przychodzi pani. Sprzątałam całe życie przed panią sprzątającą, bo mi było tak wstyd, że ona przychodzi, a jest bałagan. To jest jakiś absurd - nie mogła nadziwić się celebrytka.

Współczujecie takiego ciężaru?

