Klaudia Halejcio pokazuje marmurowy salon i łazienkę w nowej posiadłości (ZDJĘCIA)

W jednej z relacji Klaudia wyznała, że nie czeka na wsparcie w urządzaniu pokoju dziecka. Okazało się, że opłacony do skręcenia mebli pracownik ulotnił się po kilku godzinach pracy . W związku z tym Halejcio została zmuszona o zwrócenie się z pomocą do rodziców, którzy mają jej pomóc w urządzaniu pokoiku dla Neli.

Udało mi się dzisiaj załatwić fizjoterapeutę, mama zostanie z Nelusią, także dzisiaj będę walczyła z moim iście wielkim brzuchem. Skoro jestem jedyną kobietą na ziemi, która ma brzuch miesiąc po porodzie, tak on wygląda, Matko Boska, to nie zrobię tego nawet dla siebie, ja zrobię to dla dobra ludzkości, żeby nie być odrażającą, zrobię to dla was. Co za dramat - zagadywała Halejcio w jednej z ostatnich relacji, pokazując niewielki brzuszek.