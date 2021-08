Dowcipna Klaudia Halejcio o swej willi za 9 milionów: "KREDYT PODPISAŁAM, NIE WIEDZIAŁAM CO"

Klaudia Halejcio dołączyła ostatnio do czołówki influencerek zarabiających na pokazywaniu prywatności. Popularność celebrytki gwałtownie wzrosła, gdy okazało się, że jest w ciąży z "tajemniczym Oskarem". Kilka punktów do fejmu dodał jej też fakt zamieszkania w imponującej willi za 9 milionów.

No co? No trzeba, trzeba spłacać co miesiąc, jak nie, no to wiesz, masz przerąbane - mówiła w nieco kabaretowym stylu.