Klaudia Halejcio rozlicza się z byłym partnerem: "WYPRUŁ MI FLAKI, DRAŃ"

Nina 39 min. temu

Też mam za sobą kilka nieudanych związków. Wszystko przez presję społeczeństwa, która wmawia, że jak się żyje samotnie, to coś z Tobą nie tak, nikt Cię nie chce... że potrzebujesz drugiej połówki. Że ktoś Cię musi uszczęśliwić. I skakałam tak od związku do związku. Aż jedno rozstanie zabolało tak mocno, że nie mogłam się pozbierać. I tak się rozsmakowałam w życiu singielki, że żyję sama od 4 lata i wcale nie szukam partnera. Jest mi dobrze. W końcu żyję na własnych zasadach. Skupiam się na sobie. To mój czas. A nie na żadne love story. Zrozumiałam, że tylko ja mogę siebie uszczęśliwić. I nie muszę czekać aż ktoś to zrobi. Jestem całością i nie potrzebuję drugiej połówki. Zwłaszcza dziś, kiedy ludzie tylko wykorzystują innych.