Joanna Racewicz odpręża się na strzelnicy: "Jest w tym coś z MEDYTACJI" (ZDJĘCIA)

No proszę, a jeszcze niedawno w mediach krzyczano, że dostęp do broni trzeba ograniczać, bo prowadzi do przestępstw. Jak z partnerem w towarzystwie mówiliśmy, że rozbrojony naród to bezbronny naród, to znajomi na nas patrzyli jak na morderców. Jak przychodzi wojna, to nie ma czasu na naukę strzelania. Każdy powinien być przeszkolony wcześniej, ale trudno to osiągnąć, gdy z broni robi się pierwszego wroga ludzkości.