Joanna Racewicz pokazuje komentarze hejterów. "Niebawem przestanie pani mieć ze sobą COKOLWIEK WSPÓLNEGO"

Trelo 2 min. temu

Może warto się zastanowić, czy wrzucanie do sieci zdjęcia z łóżka, na którym widać tylko wypiekniona i wypełniona twarz, ma jakikolwiek sens, wiedząc, że część ludzi skupi się na tych tematach ingerencji a nie na pięknym dniu. Napis to jedno, ale samo zdjęcie narzuca niejako inny zupełnie temat. Osobiście nikomu nie wypisuje takich rzeczy na kontach, bo to ich sprawa, a mnie to nie boli. Ale ludzie są różni i te niemiłe komentarze nie wypisywane są od wczoraj. Nie popieram ich, ale chyba nie ma siły żeby to zatrzymać. Można piętnować i nie zgadzać się. Ale trzeba też mieć świadomość, że różni są ludzie