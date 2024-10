Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wabi przepisem na Camembert posypany dodatkami. Internauci kpią: "Jak to wymyśliłaś?"

Spośród wszystkich bohaterów bieżącej edycji programu, to niewątpliwie ona budzi największe emocje u oglądających. Jakiś czas temu widzowie byli świadkami małej sprzeczki, do której doszło przed kamerami pomiędzy Joanną a jej mężem Kamilem .

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się przepisem. Internauci nie wytrzymali

Żeby wykonać danie promowane przez Joannę, należy zakupiony w sklepie Camembert pokroić w plasterki, przełożyć na papier do pieczenia, włożyć do piekarnika nagrzanego do 150 stopni i piec przed 5 minut. Następnym procesem jest przygotowanie dodatków. Małżonka Kamila proponuje dwie opcje. Pierwsza, czyli na słodko z dżemem. Druga już wymaga większej uwagi, albowiem należy upieczony serek skropić odpowiednią ilością oliwy, posypać pieprzem, solą i oregano. Kolejnym krokiem jest już konsumowanie tego cuda, które wywołało spore poruszenie wśród internautów. Ci nie stronili do ironicznych komentarzy.