Pierwsze kryzysy w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Joanna i Kamil spędzali walentynki w ciszy. Internauci: "Brak chemii z obu stron"

Ona jest jakaś mega dziwna. Co chwilę go gasiła, to piasek jej przeszkadzał, to chciła siedziec przy kawie i sie troche poopalać w ogóle się przy tym nie odzywając, to chciała nagle wracać umyć włosy. Zachowanie małej dziewczynki, takie wręcz z tupnięciem nóżką "dalej nigdzie nie ide". Nie dziwię się że on zaczął milczeć i się wycofał, bo gdyby mnie chłopak tak traktował to też bym się wycofała. Przeszkadzało jej że pół dnia milczał a był miły dla sprzątaczki?? Tu pokazał klasę. To że on ma zły dzień przez Joasię nie znaczy że teraz ma być niemiłym dla wszystkich wokół. Generalnie ona się nie nadaje na związek, chyba że facet całe życie będzie robił to co trzeba, żeby księżniczka była zadowolona i było wg.jej planu.