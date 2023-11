Joe Biden "ułaskawił" dwa indyki przed Świętem Dziękczynienia i zaliczył kolejną WPADKĘ. Pomylił Taylor Swift z... Britney Spears

W poniedziałek Joe Biden świętował 81. urodziny, które upłynęły mu pod znakiem kolejnych obowiązków. Tego dnia prezydent USA wygłosił przemowę przed Białym Domem i symbolicznie "ułaskawił" dwa indyki, Liberty i Bell , przed Świętem Dziękczynienia. Wszystko szło zgodnie z planem - a przynajmniej do momentu, gdy próbował wpleść we własny wywód coś, czego nie było w scenariuszu.

Joe Biden zaliczył wpadkę. Jego zdaniem w Brazylii koncertuje Britney Spears

W trakcie przemowy Biden wyznał, że Liberty i Bell musiały przejść przez sporą selekcję, aby zostać przez niego "ułaskawione" przed Białym Domem. Tu prezydent chciał nawiązać właśnie do przemysłu muzycznego, a konkretnie do koncertów gwiazd i tego, jak trudno dostać bilety na niektóre z tras. Niestety trochę się zapędził i jego zdaniem to Britney Spears koncertowała ostatnio w Brazylii .

Gdyby Joe wybrał się teraz na trasę Britney po Brazylii, to srogo by się zawiódł, bo gwiazda na razie ani myśli wracać do koncertowania. W Rio de Janeiro dopiero co występowała z kolei Taylor Swift, o którą mu zapewne chodziło.