Joe Biden zlekceważył króla Karola III i złamał protokół. Osoba z Pałacu Buckingham mówi, co monarcha sądzi o zachowaniu prezydenta

Joe Biden przyleciał do Europy na szczyt NATO w Wilnie. Przy okazji znalazł w poniedziałek czas na spotkanie z królem Karolem III i rozmowę m.in. o zmianach klimatycznych. Co bardzo rzucało się w oczy, to zachowanie prezydenta USA wobec brytyjskiego monarchy. Najpierw kazał królowi na siebie czekać, później, podczas powitania, chwycił go za ramię, a w końcu położył dłoń na jego plecach, czym kolejny raz złamał protokół. Członków brytyjskiej rodziny królewskiej nie powinno się dotykać.