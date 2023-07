Joe Manganiello oficjalnie złożył POZEW ROZWODOWY! Wyciekła treść sądowych dokumentów

ola 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

j lo to samo widzi ze ma alkoholika i to mocno szarpiecego sie z nalogiem to wypuszcza alkohol ciaga go po imprezach gdzie widac ze go to poprostu meczy. Wszyscy teraz musze miec swoje alko a potem dzieciaki patrza i chca byc byc jak swoje ulubione gwiazdy. Jedyne Ronaldo madrze promuje....wode, nie pepsi jak messi nie alkohol jak reszta zwykla wode. I od zawsze zalezalo mu zeby dziciaki mialy zdrowa diete i dobre wzroce od gwiazda jego slynne zdjeci ecoli ze stolka i powiedzenie drink water pare lat temu np. Mozna? Mozna