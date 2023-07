Sofia Vergara i Joe Manganiello rozwodzą się przez zamiłowanie aktorki do IMPREZOWANIA I ALKOHOLU?! "Zawsze taka była"

We wtorek show biznes zelektryzowała wiadomość o kolejnym rozwodzie. Chodzi oczywiście o Sofię Vergarę i Joego Manganiello. Aktorski duet wydał oświadczenie, w którym oznajmił, że ich siedmioletnie małżeństwo to już przeszłość.

Podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Jako dwoje ludzi, którzy bardzo się kochają i troszczą się o siebie nawzajem, uprzejmie prosimy o poszanowanie naszej prywatności w tym czasie - napisali, tradycyjnie zapewniając, że nie ma między nimi złej krwi.

Sofia Vergara i Joe Manganiello rozwodzą się. Wiadomo, co jest powodem

Informacja wstrząsnęła fanami, w których oczach Sofia Vergara i Joe Manganiello tworzyli zgrany duet. Choć ekspartnerzy byli oszczędni w słowach i nie wyjaśnili, dlaczego się rozstali, w sieci pojawiają się doniesienia na temat tego, co położyło się cieniem na pozornie idealnym małżeństwie.

Jak udało się ustalić serwisowi RadarOnline.com, olbrzymią rolę w zakończeniu związku pary odegrało... zamiłowanie Vergary do imprezowania. Było to problematyczne ze względu na to, że Manganiello od lat jest trzeźwym alkoholikiem. Gwiazdor, który w młodości był uzależniony od alkoholu, wielokrotnie opowiadał o zmaganiach z nałogiem. Początkowo ponoć nie przeszkadzały mu zakrapiane przyjęcia, które organizowała bądź w których uczestniczyła jego żona, jednak z czasem tego typu sytuacje zaczęły stawać się dla niego coraz trudniejsze.

Sofia naprawdę lubi koktajle i drinki z dziewczynami. To jeden z jej sposobów na relaks. Zawsze taka była - ujawnia informator tabloidu i dodaje: Wychodzi, by spotykać się z ludźmi w ich domach, a także organizuje małe wieczorki u siebie. Dla Joe stawało się to w ostatnich latach coraz trudniejsze.

46-latek miał martwić się o swoją psychikę do tego stopnia, że w krytycznych momentach zdarzało mu się nocować u znajomych.

Trudno mu było otaczać się potencjalną pokusą. Naprawdę martwił się, że ponownie padnie w spiralę picia, więc zawsze unikał pokus.

Osoba z otoczenia byłej pary wskazuje, że ci zaczęli się od siebie oddalać w czasie pandemii. Sofia miała coraz więcej czasu spędzać bez męża.

Mają za sobą trudne ostatnie kilka lat, w których zaczęli oddalać się od siebie. (...) A przez ostatnie kilka miesięcy Vergara faktycznie żyła jak samotna kobieta.

Inne źródło podaje, że aktor jednocześnie zachęcał żonę do tego, by nie rezygnowała z robienia tego, co lubi:

Z pewnością w ciągu ostatnich kilku lat była sama, ponieważ Joe chciał tylko unikać problemów. Było to dla niego trudne. Był bardzo wyrozumiały, zachęcał Sofię, by żyła własnym życiem i była szczęśliwa.

Według niektórych duet i tak zdołał przetrwać razem dłużej niż początkowo zakładano:

Sofia i Joe zdołali przetrwać dłużej, niż podejrzewali niektórzy z kręgu przyjaciół - zdradza osoba z ich otoczenia i wyraża swoje zdanie na temat przyczyn rozwodu:

Jednym z czynników było absolutnie odmienne podejście do imprezowania.

