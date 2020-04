Joginka Paula Ross zarzuca partnerowi porzucenie rodziny dla byłej dziewczyny Barona. "Niech Kasia robi ci teraz sexy fotki na Instagrama, już możecie się pokazać razem"

(...)W grudniu pisałam o wielkim teście dla siebie i rodziny. Bo mój były partner Cyprian Majcher wyjechał na 5-tygodniową wyprawę do Kolumbii. Byłam już wówczas w ciąży (z trudnymi początkami) oraz 2 naszych dzieci, więc było to dla mnie duże wyzwanie. Podczas gdy Cyprian doznawał oświecenia, miłości i łączności z wszechświatem, ja byłam z dziećmi w domu, z ufnością, że jak wróci, będzie pięknie. I było, przez jakiś czas.

Moje granice były jednak coraz bardziej nagminnie przekraczane brakiem czasu dla samej siebie, odpoczynku. Gdy oznajmiał mi, że to silniejsze od niego i musi iść na treningi, piłkę, jogę, medytacje, morsowanie, kolejne, nocne ceremonie i przyjmować "świętą medycynę", która otwiera serce (...) Wracał po 2 dniach. Bez czułości, bez miłości do mnie, z ignorancją i pogardą do moich emocji. Bo były i są owszem - ludzkie, przyziemne, jak potrzeba wspólnego "bycia" i wsparcia, zmęczenia, zniecierpliwienia, wk*rwa, bliskości etc... - czytamy na profilu Pauli Ross.