Marina i Wojtek Szczęsny PRZESTALI OBSERWOWAĆ Sarę Boruc na Instagramie. WAG komentuje: "DZIECINADA"

Te problemy pierwszego świata eskalowały do tego stopnia, że niedawno Marina oraz Wojtek Szczęsny przestali obserwować bogu ducha winną Sarę na Instagramie. W show-biznesowym świecie jest to największa oznaka afrontu... Dział CSI Pudelek postanowił zbadać tę sprawę i skonsultować zniewagę z samą zainteresowaną. Co ciekawe, Boruc wcale nie była zdziwiona...