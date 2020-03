Marina Łuczenko wygina się na TikToku i straszy nowym pomysłem biznesowym: "Będę robić takie dresy, jeżeli wam się podobają"

W trudnym czasie pandemii koronawirusa celebryci robią wszystko, by zwrócić na siebie uwagę i utrzymać zainteresowanie fanów . Są w tym coraz bardziej kreatywni i kiedy wydaje nam się, że niczym nas już nie zaskoczą, udowadniają, że jest inaczej.

Wśród ostatniej wesołej twórczości celebrytów można wymienić: zakładanie na głowę majtek zamiast maseczki przez Sylwię i Mikołaja z Love Island , FitLovers rozsiewający fake newsy czy opowieści Montanów o swoich miłosnych uniesieniach we wszystkich zakamarkach mieszkania...

Do grona celebrytów, którzy walczą z nudą podczas kwarantanny, dołączyła Marina Łuczenko . Wyznała ostatnio, że jest w złym stanie psychicznym, bo od kilku tygodni nie widziała męża Wojciecha Szczęsnego . Zarówno ona, jak i ich syn bardzo tęsknią za piłkarzem.

Najwyraźniej jednak humor zaczął jej dopisywać , bo w opublikowanym dzisiaj poście na Instagramie zachęca obserwatorów do śledzenia jej konta na TikToku. Marina publikuje tam nagrania, na których wesoło dokazuje i prezentuje zmysłowe pląsy .

Wjechałam na TikTok - ogłosiła celebrytka. Uwielbiam tańczyć, to mnie odstresowuje. A co was odstresowuje? - zagaiła.