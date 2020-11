Johnny Depp nagrodzony na polskim festiwalu. Zagraniczni internauci: "Nagroda od kraju, w którym KRZYWDZONE SĄ KOBIETY!"

Przykre 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 9 Odpowiedz

Proszę, Pudelek, abyście poczytali dokumenty sądowe odnośnie sprawy Depp - Heard. Są dostępne w internecie. Na tę chwilę bierzecie pod uwagę nieprawomocny wyrok, dokonany przez Sędziego będącego znajomym Heard oraz przyjacielem właściciela The Sun. Lubię was czytać, czasami przymykam oko na wasze błędy, ale jako kobieta nie mogę patrzeć na to, jak niesprawiedliwe go oceniacie. Dowody jasno wskazują, że to Depp był ofiarą przemocy w tej rodzinie.