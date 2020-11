Johnny Depp ZWOLNIONY przez Warner Bros po przegranym procesie z Amber Heard! "Zostałem poproszony o rezygnację"

smutne 48 min. temu zgłoś do moderacji 45 12 Odpowiedz

Tyle lat ciezko pracowal na swoj wizerunek i na kariere, byl lubianym i utalentowanym aktorem a tu zwiazek z taka Amber zrujnowal mu kariere i cale zycie. Ja juz nie chce oceniac tego, kto jest wiecej lub mniej winny ale daje to do myslenia jak to trzeba uwazac w zyciu i byc ostroznym w tym co sie robi, bo to moze zawazyc na calym naszym zyciu i w jednej momencie pogrzebac i zrujnowac wszystko na co pracowalismy przez cale zycie...