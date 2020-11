Kolejny sukces Amber Heard. Sędzia orzekł, że jednak NIE DEFEKOWAŁA NA ŁÓŻKO

Micke 5 godz. temu zgłoś do moderacji 156 33 Odpowiedz

Polskie grazyny ciekawskie nosy przyzwyczajone do weekendowych nokautow najwidoczniej wiedza wincy niz sedziowie ktorzy zapoznali sie z dowodami i skazali go wlasnie z powodu zebranych dowodow. Same dostaja na lape co sobote to uwazaja ze kazdego faceta przemocowca trzeba bronic m, a zwlaszcza jak przystojny, no a Amber sie poprzewracalo ze domaga sie swoich praw jako czlowiek. One sa lepsze, wierniejsze, bardziej lojalne bo siedza cicho. Brawa grazyny.